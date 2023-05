Najviac medailí na ME získali gymnastky Bulharska a Talianska

Baku 21. mája (TASR) - Bulharka Borjana Kalejnová a Talianka Sofia Raffaeliová sa stali najúspešnejšími účastníčkami ME v modernej gymnastike v azerbajdžanskom Baku. Kalejnová získala zlato v najcennejšom a olympijskom viacboji, plus titul má aj ako členka víťazného tímu, teda trojice sólistiek plus pätice zo spoločnej skladby. Raffaeliová zase vybojovala dva triumfy v sólach s náčiniami, keď vyhrala loptu a kužele. V nedeľu podvečer šampionát vrcholil zostavami v spoločných skladbách.



Na podujatí pre vojnové sankcie neštartujú vysoké favoritky z Ruska, ani špičkové gymnastky z Bieloruska. Kalejnová v sobotnej súťaži univerzálnosti dosiahla celkovú známku 131 bodov za štyri zostavy - obruč, lopta, kužele, stuha. Druhá bola Raffaeliová s hodnotením 129,550, bronz si vybojovala Kalejnovej krajanka Stiliana Nikolovová (129,500), spolufavoritka na zlato pritom po troch choreografiách viedla, ale za stuhu dostala až 15. známku.



Slovenská reprezentantka Michaela Žatková obsadila v piatkovej kvalifikácii 41. miesto, Nina Dzurošková bola 59. Tereza Šaranová štartovala len v prevedení so stuhou. Slovensko malo v Baku zastúpenie aj v juniorských spoločných skladbách, obe zostavy (5 lôpt a 5 švihadiel) vyniesli dievčatám 12. miesto (47,950)) z 21 zúčastnených krajín. Zvíťazili spoločky z Izraela (61,600).



V nedeľných 8-členných cvičeniach s jednotlivými náčinimi sa najviac darilo Raffaeliovej, ktorá zviedla dramatické súboje s Bulharkami. S loptou (33,650) odstavila Nikolovovú (33,350) a s kuželami (33,000) Kalejnovú (32,650). Zlato v obruči ukoristila Ukrajinka Viktorija Onoprijenková (33,250) pred Izraelkou Adi Asyovou Katzovou (32,600), najlepšie hodnotenie za cvičenie so stuhou dostala Darja Varfolomejevová (32,250). Iba 16-ročná sibírska rodáčka získala pre Nemecko historické zlato na ME, keď trochu prekvapujúco zdolala Bulharky Evu Breazalievovú (31,600) a Nikolovovú (31,550).



Pre 17-ročnú v Egypte narodenú Bulharku Stilianu Nikolovovú to bola štvrtá medaila na ME v Baku, ale v individuálnych kategóriách zostala bez zlata, hoci v sezóne na medzinárodných podujatiach najviac excelovala. Nikolovová aj na vlaňajšom európskom šampionáte (v Tel Avive) získala zlato v tímoch a po dvoch vrcholoch má na konte štyri individuálne striebra a bronzy, spolu s MS (vlani v Sofii) celkovo 8 individuálnych kovov bez titulového. Jej 22-ročná krajanka Kalejnová má na konte 5 zlatých z ME, z toho tri individuálne. Devätnásťročná Talianka nazbierala na dvoch ME štyri individuálne tituly s troma rôznymi náčiniami (obruč, lopta, kužele), chýba jej len stuha. Tú však vlani pozlátila na MS a pridala triumfy vo viacboji, v tímoch, s obručou a loptou. Tohtoročný svetový šampionát sa bude konať v závere augusta v španielskej Valencii.