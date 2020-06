Canberra 16. júna (TASR) - Najvyššia austrálska futbalová súťaž sa začne opäť hrať 16. júla. Sezónu prerušili v marci pre pandémiu koronavírusu, do konca ročníka zostáva 27 zápasov. Tie by mali stihnúť za 28 dní, pričom päť duelov finálovej série chcú uskutočniť do 31. augusta.



Kluby smú začať trénovať od stredy, všetci hráči i tréneri však musia absolvovať test na ochorenie COVID-19. Podľa šéfa tamojšej futbalovej federácie FFA Grega O'Rourkea je možná aj divácka účasť. Austrálska vláda uvoľnila minulý týždeň opatrenia a od júla povolia desaťtisícovú návštevu na štadiónoch s kapacitou aspoň 40-tisíc miest. Informovala o tom agentúra DPA.