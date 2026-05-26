Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Šport

Najvyššie nasadený Clarke skončil v 1. kole v Košiciach

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Slovenský tenista Miloš Karol sa na antukovom challengerovom turnaji Košice Open postaral o prekvapenie, keď na jeho rakete skončil v 1. kole najvyššie nasadený Brit Jay Clarke.

Autor TASR
Košice 26. mája (TASR) - Slovenský tenista Miloš Karol sa na antukovom challengerovom turnaji Košice Open postaral o prekvapenie, keď na jeho rakete skončil v 1. kole najvyššie nasadený Brit Jay Clarke. Slovenský hráč zvíťazil 4:6, 6:4, 6:2.

Jeho ďalším súperom bude krajan Andrej Martin, ktorý v slovenskom súboji zdolal Jozefa Kovalíka 7:5, 6:2. „Stretli sa dvaja daviscupoví veteráni, ktorí nehrali po dlhšej pauze. Obaja sme sa trochu trápili, ja som sa dokázal nájsť, chytil som istotu v istých úderoch. Víťazstvo ma teší, trochu ma mrzí, že nemohlo prísť proti zahraničnému hráčovi,“ povedal Martin pre oficiálnu stránku turnaja.

V ďalšom stretnutí slovenských hráčov Norbert Gombos zvíťazil nad Michalom Krajčím 6:2, 6:4. V 2. kole ho čaká ôsmy nasadený Čech Hynek Bartoň.
.

Neprehliadnite

Výsledky písomnej maturity sú známe: Ako obstáli študenti v testoch?

PRETEKÁR NA ZÁHORÍ: Na motorke išiel takmer dvestovkou

Ryanair pridá v Bratislave štvrté lietadlo, spustí linku do Turína

MEČOCHOVÁ: Aj pitím z neumytej plechovky sa dá nakaziť hantavírusom