Najvyššie nasadeným Slovákom na MS v Houstone bude Wang Jang

Na snímke reprezentantky SR v stolnom tenise, zľava Tatiana Kukuľková a Ema Labošová pózujú s bronzovými medailami z majstrovstiev Európy 2021 v Belgicku 18. novembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 18. novembra (TASR) - Najvyššie nasadeným slovenským stolným tenistom bude na MS v Houstone (23.-29. novembra) Wang Jang, ktorému patrí v rankingu Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF) 35. miesto. Okrem olympionika z Ria de Janeiro sa na šampionáte predstavia aj Ľubomír Pištej, Barbora Balážová, Tatiana Kukuľková a Natália Grigelová.Najväčšou nádejou slovenskej výpravy bude dvojica v miešanej štvorhre Pištej - Balážová. Tandem získal na ME 2020 vo Varšave striebro a v USA štartuje v pozícii turnajovej sedmičky. Okrem miešanej štvorhry budú obaja slovenskí reprezentanti štartovať aj v dvojhre a vo štvorhre. Pištej vytvorí dvojicu so Srbom Alexandarom Karakaševičom a Balážová nastúpi s Češkou Hanou Matelovou.Dobrou správou pre výpravu SR je, že 37-ročného Pišteja už netrápi zranenie kolena. Zdravotné problémy mu komplikovali tohtoročné ME aj olympiádu, na ktorej s Balážovou skončili už v osemfinále. Na svoj úspech z ME do 21 rokov však nebudú môcť nadviazať v ženskej štvorhre Kukuľková s Emou Labošovu. Slovenské reprezentantky z belgického Spa priniesli bronz, no v Houstone spolu hrať nemôžu na základe skoršieho postavenia v rebríčku ITTF.