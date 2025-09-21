Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nakashima sa prebojoval do semifinále turnaja ATP v Čcheng-tu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Brandon Nakashima (USA-4) - Marcos Giron (USA) 6:3, 2:6, 7:6 (3).

Autor TASR
Čcheng-tu 21. septembra (TASR) - Americký tenista Brandon Nakashima sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP v čínskom Čcheng-tu. Vo štvrťfinále vyhral v pozícii nasadenej štvorky nad krajanom Marcosom Gironom v troch setoch 6:3, 2:6 a 7:6 (3). V semifinále ho čaká Čiľan Alejandro Tabilo.



dvojhra - štvrťfinále:

Alejandro Tabilo (Čile) - Christopher O'Connell (Austr.) 4:6, 7:5, 6:2, Brandon Nakashima (USA-4) - Marcos Giron (USA) 6:3, 2:6, 7:6 (3)
.

