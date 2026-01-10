Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nakashima zdolal Kovacevica a predstaví sa vo finále v Brisbane

Na snímke Brandon Nakashima. Foto: TASR/AP

Brandon Nakashima (USA) - Aleksandar Kovacevic (USA) 7:6 (4), 6:4.

Autor TASR
Brisbane 10. januára (TASR) - Americký tenista Brandon Nakashima sa prebojoval do finále na turnaji ATP v austrálskom Brisbane. V sobotnom semifinálovom zápase zdolal svojho krajana Aleksandara Kovacevica 7:6 (4), 6:4 a v boji o titul ho čaká úspešnejší z dvojice Daniil Medvedev - Alex Michelsen.



výsledky:

Brandon Nakashima (USA) - Aleksandar Kovacevic (USA) 7:6 (4), 6:4
