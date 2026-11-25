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Nakupuj a vyhraj skvelé ceny v hokejovom adventnom kalendári
Exkluzívne zážitky či dres Slafkovského.
Autor OTS
Bratislava 25. novembra (OTS) – Slovenský zväz ľadového hokeja spúšťa adventný kalendár s 24 exkluzívnymi cenami. Najväčším lákadlom je jedinečná možnosť zažiť deň s hokejovou reprezentáciou pre 2 osoby, ktoré čaká sprievodný program v prítomnosti hráčov a realizačného tímu. Podmienkou zapojenia je nákup merchu na hockeyslovakia.store. Otváranie políčok v adventnom kalendári štartuje 1. decembra a prebiehať bude do 24. decembra.
Výherca hlavnej ceny bude mať príležitosť stráviť deň s národným tímom spolu so sprievodnou osobou počas vybraného zápasu slovenskej hokejovej reprezentácie s platnosťou do 30. apríla 2027. Na programe bude návšteva tímového meetingu a tréningu, spoločný obed s hráčmi, Zlatý Bažant Tour prehliadka pred zápasom a možnosť vychutnať si samotný duel z VIP priestorov s neobmedzeným občerstvením.
Medzi ďalšie atraktívne ceny patria podpísané dresy slovenskými reprezentantmi, či už Jurajom Slafkovským, Šimonom Nemcom, Martinom Fehérvárym, Martinom Pospíšilom alebo Pavlom Regendom. Výnimočnou je aj replika dresu zo zimných olympijských hier v Miláne 2026, ktorý podpísali všetci hráči z úspešného tímu trénera Vladimíra Orszgáha. Nechýbajú darčekové poukážky vrátane atraktívnych cien od partnerov Slovenského hokeja.
„Sme radi, že fanúšikovia sprevádzajú naše národné tímy počas celého roka. Fandia im spred televíznych obrazoviek, kde sme tento rok zaznamenali rekordné čísla sledovanosti počas zimných olympijských hier aj majstrovstiev sveta, alebo priamo na štadióne, kde vytvárajú skvelú atmosféru. Pri príležitosti Vianoc ich chceme potešiť skvelými cenami z nášho adventného kalendára. Stačí, ak si zakúpia niečo z nášho merchu a automaticky sú v hre o skvelé zážitky či suveníry,“ uviedla k projektu Diana Golanová, riaditeľka Marketingu SZĽH.
Do adventného kalendára bude automaticky zaradená každá objednávka, ktorú fanúšikovia zrealizujú v oficiálnom fanshope Slovenského hokeja od stredy 18. novembra do 23. decembra do 23.59 h. Od 1. decembra bude každý deň prebiehať otváranie políčok so žrebovaním výhercov. Ich mená bude SZĽH zverejňovať na základe platnej legislatívy GDPR na sociálnych sieťach aj na špecializovanej podstránke k celej kampani.
Výherca hlavnej ceny bude mať príležitosť stráviť deň s národným tímom spolu so sprievodnou osobou počas vybraného zápasu slovenskej hokejovej reprezentácie s platnosťou do 30. apríla 2027. Na programe bude návšteva tímového meetingu a tréningu, spoločný obed s hráčmi, Zlatý Bažant Tour prehliadka pred zápasom a možnosť vychutnať si samotný duel z VIP priestorov s neobmedzeným občerstvením.
Medzi ďalšie atraktívne ceny patria podpísané dresy slovenskými reprezentantmi, či už Jurajom Slafkovským, Šimonom Nemcom, Martinom Fehérvárym, Martinom Pospíšilom alebo Pavlom Regendom. Výnimočnou je aj replika dresu zo zimných olympijských hier v Miláne 2026, ktorý podpísali všetci hráči z úspešného tímu trénera Vladimíra Orszgáha. Nechýbajú darčekové poukážky vrátane atraktívnych cien od partnerov Slovenského hokeja.
„Sme radi, že fanúšikovia sprevádzajú naše národné tímy počas celého roka. Fandia im spred televíznych obrazoviek, kde sme tento rok zaznamenali rekordné čísla sledovanosti počas zimných olympijských hier aj majstrovstiev sveta, alebo priamo na štadióne, kde vytvárajú skvelú atmosféru. Pri príležitosti Vianoc ich chceme potešiť skvelými cenami z nášho adventného kalendára. Stačí, ak si zakúpia niečo z nášho merchu a automaticky sú v hre o skvelé zážitky či suveníry,“ uviedla k projektu Diana Golanová, riaditeľka Marketingu SZĽH.
Do adventného kalendára bude automaticky zaradená každá objednávka, ktorú fanúšikovia zrealizujú v oficiálnom fanshope Slovenského hokeja od stredy 18. novembra do 23. decembra do 23.59 h. Od 1. decembra bude každý deň prebiehať otváranie políčok so žrebovaním výhercov. Ich mená bude SZĽH zverejňovať na základe platnej legislatívy GDPR na sociálnych sieťach aj na špecializovanej podstránke k celej kampani.