Namestnikov opäť mení dres, San Jose ho poslalo do Winnipegu

San Jose 3. marca (TASR) - Ruský hokejista Vladislav Namestnikov sa necelé dva dni po výmene z Tampy Bay do San Jose opäť sťahuje. Sharks ho tesne pred uzávierkou transakcií v NHL poslali do Winnipegu namiesto voľby v 4. kole draftu v roku 2025.



Tridsaťročného útočníka získali "žraloci" v stredu z Tampy výmenou za Michaela Eyssimonta. Winnipegu by mal pomôcť v boji o play off, Jets si v Západnej konferencii držia druhú voľnú kartu, na deviate Calgary majú momentálne päťbodový náskok a jeden zápas k dobru.



Namestnikov ukončil svoje druhé pôsobenie v Tampe, ktorá si ho vybrala v roku 2011 v 1. kole draftu z celkového 27. miesta. V roku 2018 ho "blesky" vymenili do New Yorku Rangers, neskôr hral aj za Ottawu, Colorado, Detroit a Dallas. V NHL dokopy nastúpil v 610 zápasoch základnej časti, v ktorých získal 251 kanadských bodov (113+138), ďalších 11 bodov (6+5) pridal v 48 súbojoch play off. V tejto sezóne zaznamenal šesť gólov a deväť asistencií v 57 stretnutiach v drese Lightning. Informáciu priniesla televízia TSN.