Namestnikov podpísal dvojročný kontrakt s Winnipeg Jets

New York 1. júla (TASR) - Útočník Vladislav Namestnikov podpísal s hokejovým tímom NHL Winnipeg Jets nový dvojročný kontrakt na 4 milióny dolárov. Po dvoch rokoch sa do kanadského tímu vracia z Vegas Golden Knights aj brankár Laurent Brossoit.



Tridsaťročný Namestnikov prišiel do Winnipegu v minulej sezóne pred uzávierkou prestupov z Tampy Bay Lightning. V 77 zápasoch zaznamenal 25 bodov (8+17), z toho 10 v 20 dueloch za Jets.



Brossoit uzavrel s Jets ročný kontrakt na 1,75 milióna dolárov. Dres Winnipegu obliekal aj v rokoch 2018-2021, potom bol hráčom “zlatých rytierov.” V minulej sezóne odchytal v základnej časti len 11 zápasov, ale v play off začal ako jednotka. Z hry ho napokon vyradilo zranenie a od druhého kola chytal za víťazov Stanley Cupu Adin Hill.