Winnipeg 30. apríla (TASR) - Ruský hokejista Vladislav Namestnikov z Winnipegu utrpel zlomeninu lícnej kosti vo štvrtom zápase 1. kola play off NHL na ľade Colorada (1:5). Tridsaťjedenročného útočníka trafila do tváre strela spoluhráča Natea Schmidta a musel odstúpiť z hry sedem minút pred koncom duelu. S bolestivým zranením zamieril do nemocnice.



"Písal som mu správu a odpovedal mi, že sa cíti lepšie. Mohlo to byť aj oveľa horšie," uviedol tréner Rick Bowness podľa agentúry AP. Kormidelník Jets dodal, že Namestnikov zostal po nedeľňajšom stretnutí v Denveri a v pondelok sa vrátil do Winnipegu. Jeho štart v piatom stretnutí (v noci na stredu od 3.30 SELČ) zostáva otázny. Jets prehrávajú v sérii 1:3 na zápasy a v prípade prehry majú po sezóne. Bowness nevylúčil, že by Namestnikov mohol mať ochranný štít na prilbe: "U neho by ma nič neprekvapilo. Je to tvrdý hráč a aj preto si ho stále vyberáme. Robí veľa dobrých vecí. Jeho všestrannosť a mentálna odolnosť mu pomáhajú."



K situácii sa vyjadril aj center prvej formácie tímu Mark Scheifele: "Bolo to desivé. Nikdy nechcete vidieť toľko krvi, nech sa deje čokoľvek a ide o kohokoľvek. Obzvlášť hráč z nášho tímu. Jediné, čo môžete urobiť, je dúfať, aby bol v poriadku."



Winnipegu bude určite v piatom stretnutí chýbať Brenden Dillon, ktorý nehral už vo štvrtom zápase. Tridsaťtriročný kanadský obranca utrpel ešte na konci tretieho duelu hlbokú reznú ranu na ruke. Do šatne odkorčuľoval s krvácajúcou rukou. "Nebudeme riskovať jeho zdravotný stav až pokiaľ si nebudeme stopercentne istí," skonštatoval Bowness.