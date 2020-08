Nani z Orlanda dvoma gólmi vyradil Gregušovu Minnesotu

výsledok - semifinále:

Orlando City - Minnesota United 3:1 /J. Greguš (Minnesota) odohral celý zápas/



Orlando 7. augusta (TASR) - Futbalisti Minnesoty United v zostave so slovenským reprezentantom Jánom Gregušom vypadli po prehre 1:3 s Orlandom City v semifinále turnaja "MLS je späť" na Floride. Dvoma gólmi o postupe Orlanda rozhodol portugalský útočník a kapitán mužstva Nani. Greguš odohral celý zápas. Orlando sa vo finále stretne s Portlandom Timbers, ktorý v semifinále zdolal Philadelphiu Union v kádri so slovenským obrancom Matejom Oravcom 2:1.Sezónu MLS prerušili v marci po vypuknutí pandémie koronavírusu po tom, ako tímy odohrali iba dve kolá. Výsledky prebiehajúceho turnaja sa započítavajú do základnej časti súťaže, ktorá má neskôr pokračovať zápasmi na štadiónoch jednotlivých účastníkov, a po nej plánujú odohrať tradične aj vyraďovaciu časť. Víťaz turnaja "MLS je späť" získa miestenku do Ligy majstrov CONCACAF.