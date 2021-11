Nanne zamieril z tímu Bratislava Capitals do fínskeho Sport Vaasa

Helsinki 23. novembra (TASR) - Americký hokejista Tyler Nanne zamieril z tímu ICE Hockey League (IHL) Bratislava Capitals do najvyššej fínskej súťaže. Dvadsaťpäťročný obranca sa dohodol na zmluve do konca sezóny s klubom Sport Vaasa, informovala oficiálna webstránka účastníka Liigy.



Nanne má za sebou pôsobenie v univerzitnej NCAA i nižších zámorských súťažiach ECHL či AHL. Do Bratislavy prišiel pred touto sezónou, v 14 zápasoch v drese Capitals nazbieral šesť bodov za tri góly a rovnaký počet asistencií. "Museli sme zareagovať, keďže početné zranenia ťažko zasiahli naše defenzívne rady. Nanne je skúsený obranca, ktorý dobre zapadne do tímu. Hral už v Európe, takže pozná hru na väčšom klzisku a rýchlo si osvojí náš herný štýl," uviedol pre klubový web Markus Jämsä, športový riaditeľ Vaasan Sport.



Po úmrtiach útočníka Borisa Sádeckého a viceprezidenta Dušana Pašeka sa vedenie Bratislava Capitals rozhodlo ukončiť pôsobenie v IHL pre sezónu 2021/2022. Väčšina hráčov z tímu si už našla nový angažmán.