Naomi Osaková postúpila bez boja do 3. kola dvojhry na turnaji US Open

ženy - dvojhra - 2. kolo:

Garbine Muguruzová Blancová (Šp.-9) - Andrea Petkovičová (Nem.) 6:4, 6:2,



Naomi Osaková (Jap.-2) - Olga Danilovičová (Srb.) - bez boja

New York 1. septembra (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková postúpila bez boja do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Súperka tretej nasadenej obhajkyne titulu v 2. kole srbská kvalifikantka Olga Danilovičová na zápas nenastúpila pre zdravotné problémy. Ďalšou súperkou Osakovej v New Yorku bude víťazka duelu medzi Estónkou Kaiou Kanepiovou a Kanaďankou Leylah Fernandezovou.