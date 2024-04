Národný beh Devín - Bratislava si vyžiada dopravné obmedzenia

Bratislava 13. apríla (TASR) - Pre Národný beh Devín - Bratislava, ktorého 76. ročník sa koná v nedeľu (14. 4.) v hlavnom meste, treba počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami. Dočasné zmeny sa nevyhnú ani niektorým linkám bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD). Vodičov a cestujúcich na to upozorňuje polícia i Dopravný podnik Bratislava (DPB).



Od 7.15 do 13.00 h budú uzavreté Rázusovo i Vajanského nábrežie (v úseku od Mosta SNP po Šafárikovo námestie). Od 8.00 približne do 12.00 h budú pre dopravu uzavreté Devínska cesta, Kremeľská ulica a cesta Devínska Nová Ves - Devín. Od 9.30 do 11.00 h bude vylúčená doprava z komunikácií v mestskej časti Devín.



V čase od 7.15 do 13.00 h neprejdú autá cez Mostovú ulicu. Medzi 9.45 a približne 12.00 h bude uzavretá Botanická ulica (v úseku od Riviéry po Most SNP) smerom do centra a taktiež Nábrežie arm. gen. L. Svobodu v smere do centra.



Podujatie si zároveň vyžiada aj výrazné krátkodobé zmeny premávky MHD, s ktorými treba počítať najmä na nábreží a v Devíne. V čase medzi 7.30 a 13.00 h budú upravené niektoré električkové a autobusové linky. Obmedzenia budú trvať približne od 7.00 do 13.00 a dotknú sa deviatich autobusových a električkových liniek, konkrétne liniek 1, 4, 21, 29, 32, 37, 39, 50 a 70. "Aj tentoraz sa odklonové trasy môžu operatívne meniť," podotýka mestský dopravca.



Mestská časť Devín na svojom webe informuje, že príchod prvých bežcov na parkovisko pod hradom je plánovaný okolo 8.00 - 8.30 h. O 10.00 h by mala byť odštartovaná prvá vlna bežcov. Po poslednom štarte o 10.12 h pôjde za posledným bežiacim auto. Bude dávať informáciu, keď dobehnú na miesta, aby sa spriechodnil prejazd uzavretých častí.



Smer do Devínskej Novej Vsi bude priechodný a bude ním premávať kyvadlová doprava.



Národný beh Devín - Bratislava je najstarším atletickým bežeckým podujatím na Slovensku.