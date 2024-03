Národný rekord v štafete 4x400 m Slovákom na finále nestačil

Halové MS v Glasgowe - rozbehy:



MUŽI



4x400 m: 1. USA 3:05,56 min, 2. Belgicko 3:06,27, 3. Keňa 3:06,96 - kontinentálny rekord, 4. SLOVENSKO (Šimon Bujna, Patrik Dömötör, Miroslav Marček, Mário Hanic) 3:09,21 - národný rekord







ŽENY



60 m prek. - III. rozbeh: 1. Devynne Charltonová (Bah.) 7,93 s, 2. Xenia Benachová (Šp.) 8,08, 3. Mette Graversgaardová (Dán.) 8,10, 4. Viktória FORSTEROVÁ (SR) 8,10



VI. rozbeh: 1. Cyrena Sambová-Mayelová (Fr.) 7,81, 2. Cindy Semberová (V. Brit.) 7,89, 3. Megan Tapperová (Jam.) 8,05,... 5. Stanislava ŠKVARKOVÁ (SR) 8,11

Glasgow 3. marca (TASR) - Obe slovenské reprezentantky napokon budú štartovať v semifinále na 60 m prek. na halových MS v Glasgowe. Stanislava Škvarková obsadila pôvodne výkonom 8,11 s prvú priečku pod čiarou postupu, no po zranení súperky sa medzi 24 najlepších dostala rovnako ako Viktória Forsterová, ktorá dosiahla o stotinu lepší čas. Semifinále je v Glasgowe na programe po 20.40 SEČ, finále o 22.00.Forsterová zaostala v treťom rozbehu iba o dve tisíciny na 4. mieste za treťou priečkou a priamym postupom. Napokon ju to však nemrzelo, keďže do finále prekĺzla z poslednej postupovej šiestej pozície časom.tešila sa v rozhovore pre atletika.sk Forsterová.Škvarková v 6. rozbehu skončila na 5. mieste. Za priamym postupom zaostala o šesť stotín.povedala Škvarková, keď ešte netušila, že dostane ďalšiu príležitosť večer.Slovenská štafeta 4x400 v zložení Šimon Bujna, Patrik Dömötör, Miroslav Marček a Mário Hanic zabehla nový národný rekord 3:09,21 min. Na postup do finále to však nestačilo, Slováci obsadili v prvom rozbehu poslednú 4. priečku.Predchádzajúce maximum z minuloročných halových ME v Belehrade zlepšili o 58 stotín sekundy. Do pretekov nastúpilo napokon osem štafiet, Česi nedobehli a Slovákom patrilo konečné 7. miesto. Medzi finálovú šestku sa najhorším časom prebojovali Keňania, ich africký rekord 3:06,96 bol Slovákom výrazne vzdialený.