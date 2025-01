Narvaez je celkovým víťazom Tour Down Under, 6. etapa pre Welsforda

Tour Down Under v Austrálii - 6. etapa (Adelaide - Adelaide, 90 km):



1. Sam Welsford (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) 1:53:14 h, 2. Bryan Coquard (Fr./Cofidis), 3. Phil Bauhaus (Nem./Bahrain-Victorious), 4. Rui Oliviera (Portug./SAE Team Emirates-XRG), 5. Danny Van Poppel (Hol./Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe), 6. Henri Uhlig (Nem./Alpecin-Deceuninck), 7. Tobias Lund Andersen (Dán./Team Picnic PostNL), 8. Tim Torn Teutenberg (Nem./Lidl-Trek), 9. Matthew Walls (V. Brit./Groupama-FDJ), 10. Andrea Raccagni Noviero (Tal./Soudal Quick-Step) všetci rovnaký čas ako víťaz



konečné poradie po 6. etape: 1. Jhonatan Narvaez (Ekv./SAE Team Emirates-XRG) 19:19:16 h, 2. Javier Romo (Šp./Movistar) +9 s, 3. Finn Fisher-Black (N. Zél./Red Bull-BORA-hansgrohe) +12, 4. Oscar Onley (V. Brit./Team Picnic PostNL) +15, 5. Bastien Tronchon (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale Team), 6. Luke Plapp (Aust./Team Jayco AlUla) obaja +24

Adelaide 26. januára (TASR) - Celkovým víťazom cyklistických pretekov Tour Down Under sa stal Ekvádorčan Jhonatan Narvaez. Jazdcovi SAE Team Emirates-XRG stačilo v záverečnej šiestej etape prísť do cieľa na 31. mieste s rovnakým časom ako mal víťazný Austrálčan Sam Welsford z tímu Red Bull-BORA-hansgrohe.Záverečná etapa merala len 90 kilometrov a mala charakter mestského podujatia, v uliciach Adelaide absolvovali cyklisti 20-krát 4,5-kilometrové okruhy. O víťazoch hlavných kategórií bolo už pred nedeľou rozhodnuté, preto sa dal očakávať hromadný špurt. V ňom domáci Welsford potvrdil výbornú formu, celkovo si na svoje konto zapísal tretí etapový triumf v týchto pretekoch. Za ním finišovali Francúz Bryan Coquard (Cofidis) a Nemec Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious).Narvaez sa stihol vyhnúť hromadnej zrážke a bez väčších problémov si udržal na čele celkového poradia deväťsekundový náskok pred Španielom Javierom Romom. Ekvárdočan tak mohol oslavovať po prestupe z INEOS Grenadiers prvý triumf na pretekoch World Tour. "V záverečných troch kilometroch boli tri nehody. Nie je to jednoduché, keď sa 150 ľudí snaží ísť do zákruty v rýchlosti 70 kilometrov za hodinu. Je to nebezpečné, ale to je cyklistika a my sme tento deň zvládli. Znamená to pre mňa a tím veľa, som tu prvý rok a mať takýto začiatok je niečo úžasné," citoval Narvaeza portál cyclingnews.com.