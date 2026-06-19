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Narvaez sa stal víťazom 3. etapy Okolo Švajčiarska
Pozíciu lídra celkového poradia si udržal Narvaezov spolujazdec z tímu SAE Emirates Slovinec Tadej Pogačar, ktorý má pred Ekvádorčanom Ricardom Carapazom náskok 2:50 min.
Autor TASR
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Bad Ragaz 19. júna (TASR) - Ekvádorský cyklista Jhonatan Narvaez sa stal víťazom kopcovitej 3. etapy pretekov Okolo Švajčiarska. Na 157,9 km dlhej trati so štartom a cieľom v obci Bad Ragaz triumfoval pred svojím kolegom z úniku Belgičanom Xandrom Meurisseom, tretí skončil Dán Magnus Cort.
Pozíciu lídra celkového poradia si udržal Narvaezov spolujazdec z tímu SAE Emirates Slovinec Tadej Pogačar, ktorý má pred Ekvádorčanom Ricardom Carapazom náskok 2:50 min. Narvaez a Maurisse boli v úniku 100 km a v závere ich pelotón takmer dostihol. Narvaez, ktorý hýril aktivitou aj počas tohtoročného Gira d´Italia, nasadil 150 metrov pred cieľom k špurtu a prišiel si po etapový vavrín.
Pozíciu lídra celkového poradia si udržal Narvaezov spolujazdec z tímu SAE Emirates Slovinec Tadej Pogačar, ktorý má pred Ekvádorčanom Ricardom Carapazom náskok 2:50 min. Narvaez a Maurisse boli v úniku 100 km a v závere ich pelotón takmer dostihol. Narvaez, ktorý hýril aktivitou aj počas tohtoročného Gira d´Italia, nasadil 150 metrov pred cieľom k špurtu a prišiel si po etapový vavrín.
Výsledky 3. etapy Okolo Švajčiarska (Bad Ragaz-Bad Ragaz, 157,9 km):
1. Jhonatan Narvaez (Ekv./SAE Team Emirates) 3:34:46 h, 2. Xandro Meurisse (Belg./Q36.5 Pro Cycling Team), 3. Magnus Cort (Dán./Uno-X Mobility), 4. Marijn Van Den Berg (Hol./EF Education-EasyPost), 5. Mathieu Van Der Poel (Hol./Alpecin-Premier Tech), 6. Corbin Strong (N.Zél./NSN Cycling), 7. Axel Laurance (Fr./Netcompany Ineos), 8. Pau Miquel (Šp./Bahrajn Victorious), 9. Michael Matthews (Austr./Jayco AlUla) 10. Finn Fisher-Black (N.Zél./Red Bull-Bora-hansgrohe) všetci rovnaký čas ako víťaz
Celkové poradie: 1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 10:29:52 h, 2. Richard Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) +2:50 min, 3. Andrea Bagioli (Tal./Lidl-Trek) +3:07, 4. Mathias Vacek (ČR/Lidl-Trek) +4:16, 5. Finlay Pickering (V. Brit./Jayco AlUla) +4:41, 6. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates) +4:44
1. Jhonatan Narvaez (Ekv./SAE Team Emirates) 3:34:46 h, 2. Xandro Meurisse (Belg./Q36.5 Pro Cycling Team), 3. Magnus Cort (Dán./Uno-X Mobility), 4. Marijn Van Den Berg (Hol./EF Education-EasyPost), 5. Mathieu Van Der Poel (Hol./Alpecin-Premier Tech), 6. Corbin Strong (N.Zél./NSN Cycling), 7. Axel Laurance (Fr./Netcompany Ineos), 8. Pau Miquel (Šp./Bahrajn Victorious), 9. Michael Matthews (Austr./Jayco AlUla) 10. Finn Fisher-Black (N.Zél./Red Bull-Bora-hansgrohe) všetci rovnaký čas ako víťaz
Celkové poradie: 1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 10:29:52 h, 2. Richard Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) +2:50 min, 3. Andrea Bagioli (Tal./Lidl-Trek) +3:07, 4. Mathias Vacek (ČR/Lidl-Trek) +4:16, 5. Finlay Pickering (V. Brit./Jayco AlUla) +4:41, 6. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates) +4:44