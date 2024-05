Narvaez prekvapujúco triumfoval v úvodnej etape, Pogačar tretí

výsledky 1. etapy Giro d'Italia (Venaria Reale - Turín, 136 km):



1. Jhonatan Narvaez (Ekv./Ineos Grenadiers) 3:14:23 h, 2. Maximilian Schachmann (Nem./Bora-hansgrohe), 3. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) obaja rovnaký čas ako víťaz, 4. Alex Baudin (Fr./Decathlon–AG2R) +6 s, 5. Nicola Conci (Tal./Alpecin–Deceuninck), 6. Quinten Hermans (Belg./Alpecin-Deceuninck), 7. Mauri Vansevenant (Belg./Soudal Quick-Step), 8. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain Victorious), 9. Attila Valter (Maď./Visma–Lease a Bike), 10. Geraint Thomas (V. Brit./Ineos Grenadiers)



celkové poradie po 1. etape: 1. Narvaez 3:14:13 h, 2. Schachmann +3 s, 3. Pogačar +6, 4. Baudin +16, 5. Damian Caruso (Tal./Bahrain Victorious) +17, 6. Conci +18, 7. Hermans, 8. Vansevenant, 9. Tiberi, 10. Valter všetci +20

Turín 4. mája (TASR) - Ekvádorský cyklista Jhonatan Narvaez prekvapujúco zvíťazil v úvodnej etape Giro d'Italia. Jazdec tímu Ineos Grenadiers prišiel do cieľa 136 km dlhej etapy vedúcej z Venaria Reale do Turína v čase 3:14:23 h. V záverečnom špurte zdolal Nemca Maximiliana Schachmanna z tímu Bora-hansgrohe a najväčšieho favorita podujatia Tadeja Pogačara (SAE Team Emirates).Trojica bojovala o víťazstvo v napínavom špurte, keď sa od prenasledovateľov odpútala v záverečných kilometroch. Pogačar nastúpil až ako tretí, čo hralo do kariet Narvaezovi a Schachmannovi. Väčšiu výbušnosť vo finiši preukázal Narvaez, ktorý tesne zdolal svojich súperov. Dosiahol tak svoj druhý etapový triumf na Gire, prvý si pripísal v roku 2020.