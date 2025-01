Narvaez vyhral 5. etapu Tour Down Under a posunul sa na čelo poradia

Tour Down Under v Austrálii - 5. etapa (McLaren Vale - Willunga Hill, 145,7 km):



1. Jhonatan Narvaez (Ekv./UAE Team Emirates-XRG) 3:17:02 h, 2. Oscar Onley (V. Brit./Team Picnic PostNL) 3. Finn Fisher-Black (N. Zél./Red Bull-BORA-hansgrohe) obaja rovnaký čas ako víťaz, 4. Luke Plapp (Aust./Team Jayco AlUla), 5. Javier Romo (Šp./Movistar) obaja +3 s, 6. Michael Woods (Kan./Israel-Premier Tech), 7. Thomas Gloag (V. Brit./Visma - Lease a Bike), 8. Magnus Sheffield (USA/INEOS Grenadiers), 9. Bastien Tronchon (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale Team) všetci +6, 10. Patrick Konrad (Rak./Lidl-Trek) +15



celkové poradie po 5. etape: 1. Narvaez 17:26:02 h, 2. Romo +9 s, 3. Fisher-Black +12, 4. Onley +15, 5. Tronchon, 6. Plapp obaja +24

Willunga Hill 25. januára (TASR) - Ekvárdočan Jhonatan Narvaez sa stal víťazom "kráľovskej" piatej etapy pretekov Tour Down Under. Jazdec tímu SAE Team Emirates-XRG v predchádzajúcich dňoch atakoval etapový triumf, na tretí pokus sa mu jeho snaha v takmer 146 kilometrov dlhej etape vydarila a stal sa aj novým lídrom celkového poradia. V záverečnom šprinte si poradil s Britom Oscarom Onleym (Team Picnic PostNL) a Novozélanďanom Finnom Fisherom-Blackom (Red Bull-BORA-hansgrohe).Tradičná zastávka na Tour Down Under sa rozhodovala podľa očakávania v samotnom závere. Pred posledným stúpaním sa rozdelil pelotón na skupinky a zo situácie chcel vyťažiť doterajší líder pretekov, Javier Romo. Necelý kilometer pred cieľom si to rozdalo kvarteto o triumf, Narvaez si celkom s prehľadom postrážil prvé miesto a vďaka časovej bonifikácii si mohol na seba navliecť dres pre lídra celkového poradia.povedal víťaz etapy pre cyclingnews.com.