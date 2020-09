Nasadená jednotka Plíšková prehrala v 2. kole US Open s Garciovou

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Caroline Garciová (Fr.) - Karolína Plíšková (ČR-1) 6:1, 7:6 (2),

Ann LiOVá (USA) - Alison Riskeová (USA-13) 6:0, 6:3,

Shelby Rogersová (USA) - Jelena Rybakinová (Kaz.-11) 7:5, 6:1.

Marta Kosťuková (Ukr.) - Anastasija Sevastovová (Lot-31.) 6:3, 7:6 (5)



New York 3. septembra (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková neuspela v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Ako nasadená jednotka prehrala s Francúzkou Caroline Garciovou 1:6, 6:7 (2). Newyorská finalistka z roku 2016 nenašla recept na útočnú hru súperky, ktorá počas celého zápasu skvele returnovala.V prvom sete nepustila Garciová súperku prakticky k ničomu, vychádzalo jej všetko na čo siahla. V druhom dejstve Plíšková pridala na agresivite, zrýchlila hru a za stavu 5:4 mala k dispozícii dva setbaly, no Garciová ich odvrátila a v tajbrejku na dvorci dominovala.Francúzka mala zo zisku cenného skalpu veľkú radosť.uviedla v prvom pozápasovom interview Garciová, ktorá je vo svetovom rebríčku WTA na 50. mieste.