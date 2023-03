Nashville odhalil Rinnemu sochu: Je to neuveriteľné, cítim pokoru

Nashville 26. marca (TASR) - Bývalý fínsky hokejový brankár Pekka Rinne sa dočkal v zámorskej NHL veľkej pocty. Klub Nashville Predators, v ktorom strávil celú kariéru v profilige, odhalil pred miestnou Brigdestone arénou sochu s podobizňou štyridsaťročného Fína.



Takmer tri a pol metrová a viac ako 400 kg vážiaca socha zachytáva Rinneho pri pozdrave fanúšikov po jeho poslednom zápase v NHL (10. mája 2021 proti Caroline), v ktorom sa rozlúčil s aktívnou kariérou 60. čistým kontom. "Cítim veľkú pokoru. Chlapec z malého fínskeho mesta Kempele prišiel do Nashvillu a po 16-17 rokoch mu postavili sochu. Znamená to pre mňa celý svet. Nie je to len socha, je to oveľa viac. Má to pre mňa veľký význam," uviedol Rinne pre oficiálnu stránku profiligy.



Pekka Rinne je považovaný za hráča s najväčším dopadom pre organizáciu v histórii. Predators si ho vybrali v drafte v roku 2004 až v ôsmom kole z celkovej 258. pozície. Napriek tomu, že bol štvrtým najnižšie vybraným brankárom, je najúspešnejším spomedzi celého draftu spomínaného roka. V drese Nashvillu odchytal 15 sezón a je lídrom v takmer všetkých štatistikách amerického klubu, vrátane počtu odohraných zápasov (683) či víťazstiev (369). V ročníku 2017/18 získal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára NHL.



Vlani klub vyradil dres s číslom 35 a v sobotu sa stal prvým európskym brankárom, ktorý má v Severnej Amerike postavenú sochu. "Znamenal pre mňa veľmi veľa. Je to najlepší hráč Nashvillu vôbec. Sochu nedostanete, ak nie ste veľký človek a skvelý hráč. On stelesňuje to, čo znamená byť členom Nashville Predators," poznamenal na margo fínskeho brankára útočník Nashvillu Colton Sissons, ktorý s Rinnem odohral osem sezón.



Rinne povedal, že bol ohromený, keď ho Predators prvýkrát oslovili s víziou postavenia sochy: "Povedal som si, ale no tak, to je už príliš veľa. V meste je toľko ikon z popkultúry či ostatných športov. Je to neuveriteľné."



Na slávnosti bola prítomná aj jeho snúbenica Erika a syn Paulus, rovnako aj niekoľko bývalých spoluhráčov. Rinne na záver rozhovoru s úsmevom dodal: "Možno mi to pomôže dostať sa na zápasy aj bez lístkov. Stačí, keď ukážem: "Hej, to som ja."