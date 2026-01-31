Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nashville poskytne arénu pre ľudí, ktorých postihli zimné búrky

Center Steven Stamkos (91) z Nashville Predators sa teší zo svojho 600. gólu v kariére počas zápasu zámorskej NHL Vegas Golden Knights - Nashville Predators v Las Vegas 31. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Nashville 31. januára (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu Nashville Predators oznámilo, že svoju Bridgestone Arénu otvoria pre ľudí postihnutých zimnými búrkami. Obyvatelia mesta budú môcť navštíviť arénu, aby si nabili svoje zariadenia, naplnili fľaše s vodou a dostali občerstvenie, pričom všetko hradí klub.

V sobotu 31. januára odohrá v hale exhibičný tím Harlem Globetrotters dva zápasy, pričom na každý zápas dal klub k dispozícii 500 vstupeniek. Ku každému lístku je priložený poukaz na jedlo a nápoje v hodnote 10 dolárov, ktorý je možné uplatniť si v stánkoch s občerstvením v celej aréne.

Nashville navyše daruje 5000 dolárov Fondu pomoci obetiam zimnej búrky, ktorý bude použitý na upratanie škôd.
