Nashville poskytne arénu pre ľudí, ktorých postihli zimné búrky
Nashville navyše daruje 5000 dolárov Fondu pomoci obetiam zimnej búrky, ktorý bude použitý na upratanie škôd.
Autor TASR
Nashville 31. januára (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu Nashville Predators oznámilo, že svoju Bridgestone Arénu otvoria pre ľudí postihnutých zimnými búrkami. Obyvatelia mesta budú môcť navštíviť arénu, aby si nabili svoje zariadenia, naplnili fľaše s vodou a dostali občerstvenie, pričom všetko hradí klub.
V sobotu 31. januára odohrá v hale exhibičný tím Harlem Globetrotters dva zápasy, pričom na každý zápas dal klub k dispozícii 500 vstupeniek. Ku každému lístku je priložený poukaz na jedlo a nápoje v hodnote 10 dolárov, ktorý je možné uplatniť si v stánkoch s občerstvením v celej aréne.
