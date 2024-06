Nashville si dohodol podmienky osemročnej zmluvy s brankárom Sarosom

New York 28. júna (TASR) - Fínsky hokejový brankár Juuse Saros sa dohodol so súčasným zamestnávateľom Nashville Predators na novej osemročnej zmluve. Podľa kanadského portálu TSN lukratívny kontrakt zabezpečí Sarosovi ročne v priemere 7,74 milióna dolárov.



Dvadsaťdeväťročný Fín má stále platnú pôvodnú zmluvu, podľa ktorej zarobí v nasledujúcej sezóne 5 miliónov dolárov. Nový kontrakt bude môcť oficiálne podpísať od 1. júla, keď sa otvorí trh s voľnými hráčmi.



Saros odchytal v uplynulom ročníku 64 duelov, v ktorých doviedol svoj tím k 35 víťazstvám a jeho úspešnosť zákrokov dosiahla 90,6 percenta. Ďalších šesť stretnutí pridal v play off, ale "predátori" vypadli už v úvodnom kole vyraďovačky s Vancouverom (2:4 na zápasy).