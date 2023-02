Nashville umiestnil Jankowského na waiver listinu

New York 20. februára (TASR) - Tím zámorskej hokejovej NHL Nashville Predators v pondelok popoludní umiestnil Marka Jankowského na waiver listinu. Dvadsaťosemročný útočník odohral v tejto sezóne 26 zápasov, v ktorých si pripísal na konto 7 bodov (4+3).



Jankowski pôsobí v organizácii Nashvillu prvý rok po tom, čo podpísal pred sezónou ročnú zmluvu na 750.000 dolárov. V profilige odohral 298 stretnutí v dresoch Nashvillu, Calgary, Buffala a Pittsburghu. Celkovo nazbieral 87 bodov (46+41). Tímy môžu hráča angažovať v priebehu nasledujúcich 24 hodín, ak to žiadny z klubov nevyužije, hráč poputuje do farmárskeho Milwaukee Admirals v AHL.