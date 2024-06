Nashville získal Wiesblatta zo San Jose výmenou za Afanasjeva

San Jose/Nashville 24. júna (TASR) - Kanadský hokejový útočník Ozzy Wiesblatt sa sťahuje zo San Jose do Nashvillu. Sharks ho vymenili za Rusa Jegora Afanasjeva. Informoval o tom portál TSN.



Dvadsaťdvaročného krídelníka Wiesblatta draftovalo San Jose v roku 2020 z 31. pozície (1. kolo), no v NHL neodohral zatiaľ žiadny zápas. V uplynulej sezóne pôsobil v nižšej zámorskej súťaži AHL v dresoch Milwaukee Admirals a San Jose Barracuda. Nastúpil v 50 dueloch základnej časti a pripísal si 17 bodov (4+13), v play off pridal 15 stretnutí a zaznamenal dva góly a sedem asistencií.



Afanasjeva si vybral Nashville v druhom kole (celkovo 45. miesto) draftu 2019. V predchádzajúcom ročníku 23-ročný útočník odohral dva zápasy za Predators. Okrem toho nastúpil v 56 stretnutiach AHL za Milwaukee Admirals, v ktorých strelil 27 gólov a pridal 27 asistencií. Vo vyraďovacej časti pridal 15 zápasov a dosiahol 9 bodov (5+4). V sezóne 2022/23 odohral 17 duelov za Nashville a zaznamenal jeden gól.