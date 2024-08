Nášivku z dresu Kobeho Bryanta vydražili za 1,6 milióna dolárov

Los Angeles 19. augusta (TASR) - Vrchnú nášivku z dresu Kobyho Bryanta, bývalej hviezdy klubu basketbalovej NBA Los Angeles Lakers, predali v aukcii za takmer 1,6 milióna amerických dolárov. Informoval o tom portál bleacherreport.com.



Nášivka pochádza z dresu zo sezóny 2003/2004. V tomto ročníku pomohol Bryant dostať Lakers do finále NBA a vybrali ho aj do prvého tímu All Star. V sezóne odohral 65 zápasov, zaznamenal v priemere 24 bodu na zápas, 5,5 doskokov a 5,1 asistencií.



Už predtým vydražili skrinku basketbalistu, ktorý v roku 2020 tragicky zahynul po páde vrtuľníka. Používal ju v šatni arény Staples Center a predali ju za 2,88 milióna dolárov.