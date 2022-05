Nástupcom Magatha pri kormidle Herthy by sa mal stať Schwarz

Berlín 27. mája (TASR) - Sandro Schwarz by sa mal stať novým trénerom futbalistov Herthy Berlín. Vedenie bundesligového klubu, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Peter Pekarík, sa s ním už podľa magazínu Kicker dohodlo na podmienkach kontraktu. Na lavičke berlínskeho klubu vystrieda Felixa Magatha.



Hertha sa v poslednej chvíli vyhla zostupu z nemeckej najvyššej súťaže, keď uspela v baráži s tretím tímom druhej ligy Hamburgom po výsledkoch 0:1 doma a 2:0 vonku.



Štyridsaťtriročný Schwarz bude mať za úlohu dostať ambiciózny klub na vyššie poschodia bundesligovej tabuľky. Do roku 2024 je síce zmluvne zaviazaný v Diname Moskva, no Rusko plánuje opustiť po víkendovom finále tamojšieho pohára proti mestskému rivalovi Spartaku. V Bundeslige v minulosti viedol Mainz, pripomenula agentúra DPA.