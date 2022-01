Nástupcom Terima v Galatasaray Istanbul sa stal Španiel Torrent

Istanbul 11. januára (TASR) - Turecký futbalový klub Galatasaray Istanbul vymenoval v utorok na post hlavného trénera Domeneca Torrenta, bývalého asistenta v Manchestri City. Na poste nahradil Fatiha Terima, ktorému sa stal osudným fakt, že druhému tímu uplynulého ročníka súťaže patrí po 20. kole až 12. priečka.



Päťdesiatdeväťročný Španiel má za sebou slušnú trénerskú kariéru, doposiaľ prevažne v pozíciách asistenta. V tejto úlohe pracoval v rokoch 2008 až 2018 v FC Barcelona, Bayerne Mníchov aj ManCity. Prvýkrát ako hlavný kouč viedol v USA New York City FC, ktorý v roku 2019 priviedol k prvému miestu vo Východnej konferencii MLS. Potom odišiel do Brazílie, kde krátko viedol v roku 2020 Flamengo.



"Najprv sme sa stretli s Domenecom, aby bol asistentom Terima. Potom sme sa rozhodli, že by sa mohol stať hlavným trénerom. V realizačnom tíme bude mať aj tureckého asistenta," citovala agentúra AFP slová prezidenta 23-násobného tureckého šampióna Burku Elmasa.



Šesťdesiatosemročný Terim prišiel do Galatasarayu v roku 2017 už na tretie trénerské angažmán. Získal s ním ďalšie dva tituly. V minulosti trénoval aj AC Miláno, či Fiorentinu.