Slafkovský natiahol bodovú sériu, Montreal však prehral s Washingtonom

NHL - výsledky:



Boston - Los Angeles 4:5 pp,

Dallas - Edmonton 3:4 pp,

Chicago - Ottawa 3:2,

Calgary - Detroit 0:5,

Minnesota - Buffalo 2:3 pp,

St. Louis - Nashville 2:5,

Tampa Bay - Florida 2:9,

Montreal - Washington 3:4 /J. SLAFKOVSKÝ (0+1),

Toronto - Anaheim 9:2,

New Jersey - Philadelphia 6:3,

Vancouver - Winnipeg 2:4,

San Jose - Columbus 3:4,

Vegas - Carolina 1:3.

New York 18. februára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si pripísal asistenciu, no Montreal prehral v noci na nedeľu v NHL doma s Washingtonom 3:4. Najvyššie draftovaný hráč roku 2022 bodoval v ôsmom stretnutí v sérii a opäť vylepšil svoj klubový rekord v počte zápasov s bodom v tínedžerskom veku. V akcii bolo dokopy päť Slovákov, z víťazstva sa tešil len tím Martina Fehérváryho Washington, ale slovenský obranca sa zranil v prvom striedaní a úspech tímu si neužil.Slafkovský prihral Nickovi Suzukimu, ktorý v 50. minúte vyrovnal v presilovke na 3:3. Víťazný gól Washingtonu však strelil v 52. minúte Alexej Protas. V drese hostí nastúpil v prvej obrane Martin Fehérváry, no odohral iba jeden a pol minúty a pre zranenie v dolnej časti tela zo stretnutia odstúpil. Slovenský obranca sa zranil v prvom striedaní, Capitals tak takmer celý duel hrali s piatimi zadákmi. “povedal pre nhl.com na margo Fehérváryho zranenia tréner Spencer Carbery. Slafkovský odohral až 23 minút a 52 sekúnd, čím si vytvoril kariérne maximum. Počas zápasu hýril aktivitou, keď na súperovu bránku vyslal sedem striel. Slafkovský sa stal len štvrtým hráčom narodeným mimo Severnej Ameriky, ktorý v tínedžerskom veku bodoval aspoň v ôsmich dueloch za sebou. Pred ním to dokázali Patrik Laine (15 a 8 v sezóne 2017-18), Andrej Svečnikov (11 a 9 v 2019-20) a Radek Dvořák (8 v 1996-97).Šimon Nemec odohral svoj prvý zápas v NHL pod holým nebom a jeho New Jersey zdolalo pred 70.328 divákmi na MetLife Stadium v East Rutherforde “letcov” z Philadelhie 6:3. Slovenský obranca nebodoval, na ľade strávil takmer 21 a pol minúty, zaznamenal jednu strelu a dve trestné minúty. Po dva góly strelili Nico Hischier a Nathan Bastian, brankár Nico Daws zlikvidoval 45 striel. Aj Flyers mali dvojgólového strelca, bol ním Owen Tippett. Na tom istom štadióne sa bude hrať v nedeľu duel medzi newyorskými tímami Islanders a Rangers (21.00 SEČ).Tampa Bay prehrala vo floridskom derby s Panthers vysoko 2:9. Po štyri body zaznamenali Matthew Tkachuk a Sam Bennet (obaja 2+2). “Panteri” vyhrali vonku jedenástykrát za sebou a sú len jedno víťazstvo na ľade súpera od vyrovnania rekordnej série NHL, ktorú držia Detroit Red Wings (2005-06) a Minnesota Wild (2014-15). Slovenský obranca v službách Lightning odohral 15 a pol minúty, zaznamenal mínusový bod a až 19 trestných minút. Najskôr mal dva menšie tresty a v tretej tretine sa pobil s Jonahom Gadjovichom a inkasoval trest na 5+10 minút.V akcii bol aj Martin Pospíšil, ale jeho Calgary vyšlo doma naprázdno a prehralo s Detroitom 0:5. Slovenský útočník odohral 13 minút, mal mínusový bod a trikrát vystrelil na bránku Red Wings. Zaznamenal až šesť bodyčekov a aj šesť trestných minút.