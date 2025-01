Navas bude chytať za Newell's Old Boys: Vďaka Bohu, že sa vraciam

Buenos Aires 22. januára (TASR) - Kostarický futbalový brankár Keylor Navas sa sťahuje do Argentíny. Tridsaťosemročný gólman, ktorý bol od leta voľným hráčom, podpísal ročný kontrakt s tamojším Newell's Old Boys.



Navas naposledy pôsobil v Paríži St. Germain. V minulosti obliekal aj dresy Nottinghamu či Levante, no najlepšie roky zažil v drese Realu Madrid. V rokoch 2014 až 2019 zaň odchytal celkom 162 zápasov, tešil sa z troch triumfov v Lige majstrov, zo španielskeho titulu (2016/2017) a ďalších ôsmich trofejí. Posledný súťažný štart zaznamenal 19. mája v zápase Ligue 1 proti Métam. "Vďaka Bohu, že sa vraciam na trávnik. Cítim sa pripravený a veľmi šťastný, že môžem prijať túto novú výzvu," uviedol Kostaričan podľa AP.