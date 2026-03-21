Sobota 21. marec 2026
Navas podpísal s mexickým Pumasom zmluvu na ďalšiu sezónu

Na archívnej snímke brankár Keylor Navas. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Mexiko 21. marca (TASR) - Kostarický brankár Keylor Navas zostáva súčasťou mexického Pumas UNAM aj v nasledujúcom súťažnom ročníku. S účastníkom tamojšej najvyššej súťaže podpísal 39-ročný reprezentant nový ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu.

Navas sa pripojil s Pumasu v lete 2025, v júni sa končila skúsenému brankárovi aktuálna zmluva. „Boli to veľmi rýchle rokovania, samotný klub a aj ja sme stáli o pokračovanie. Takže to bolo o dohodnutí kontraktu, vďaka ktorému mám pokoj na duši,“ cituje agentúra AP Navasa.

Kostaričan vyhral v minulosti ako brankár Realu Madrid trikrát Ligu majstrov (2016 - 2018), na konte má tiež viacero národných titulov a pohárov.
