Návrat Del Potra v Buenos Aires bude zároveň jeho rozlúčkou s kariérou

Buenos Aires 6. februára (TASR) - Argentínsky tenista Juan Martin del Potro sa na budúci týždeň vráti po dvaapolročnej pauze do súťažného kolotoča, podľa jeho slov však bude účasť na domácom turnaji v Buenos Aires zároveň rozlúčkou s aktívnou kariérou.



"Bude to skôr rozlúčka ako návrat. Skúšal som rôzne typy liečby a dlhé roky navštevoval lekárov a nikdy som si nevedel predstaviť, že by som s tenisom skončil bez toho, aby som si ešte zahral," vysvetlil niekdajší tretí hráč svetového rebríčka a šampión US Open z roku 2009.



Tridsaťtriročný Argentínčan nehral súťažný zápas od júna 2019, keď na trávnatom podujatí v londýnskom Queens Clube utrpel zranenie kolena. Del Potro sa následne podrobil štyrom operáciám a vo svetovom rebríčku ATP klesol až na 757. miesto. "Prežil som si nočnú moru," povedal podľa agentúry AFP o svojich problémoch s kolenom.



"Nemohol som nájsť lepší turnaj ako ten v Buenos Aires, aby som sa rozlúčil. Po ňom budem rozmýšľať o svojej budúcnosti." uviedol Del Potro, ktorý svoj posledný z 22 titulov na okruhu vybojoval v Indian Wells v roku 2018. Argentíne pomohol dva roky predtým triumfovať v Davisovom pohári, z olympijských hier má v zbierke striebro a bronz.