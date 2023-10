Návrat Dmowskeho pomohol Popradu k zisku troch bodov

Poprad 8. októbra (TASR) - Hokejistom Popradu sa podarilo zvíťaziť po štyroch zápasoch bez zisku bodu. V nedeľnom 8. kole Tipos Extraligy zdolali doma HK Dukla Ingema Michalovce 5:2. Výrazne k tomu prispel útočník Tomáš Záborský, ktorý zaznamenal hetrik, no "kamzíkom" pomohol aj návrat Američana Ryana Dmowskeho. Odohral druhý duel po zranení a má už na svojom konte 4 body (1+3).



Podľa trénera Aleša Tottera je dvadsaťšesťročný útočník víťazným typom a takto by mali pracovať legionári: "Bolo ho vidieť už v stretnutí proti Třincu počas Tatranského pohára, ale potom sa zranil. On je rozdielový hráč a aj počas tréningu hľadá odrazené puky a chce dať gól každou strelou. Minulý rok bol kľúčovým hráčom svojho tímu a pomohol mu dostať sa do finále ECHL. Výborné hovorí aj na striedačke, zostáva pozitívny a importi ho nasledujú. Zo začiatku sezóny sme si mysleli, že zahraničných hráčov rozdelíme do dvoch útokov. Ryan však chcel pomôcť Maxovi. Pocitovo sme zložili takú formáciu a už v piatok dali dva góly. Dnes chceli byť na ľade, pozerali na mňa a potom si ten čas zaslúžili. Takto by mali pracovať importi a bude to dobré. Je dôležitým a jedným z kľúčových hráčov, sme preto radi, že sa vrátil do zostavy."



Po návrate sa začalo dariť aj Maxovi Gerlachovi. Najproduktívnejší hráč z minulej sezóny v prvých piatich stretnutiach nezískal ani jeden bod. Proti Novým Zámkom sa nedostal ani do zostavy, no v uplynulých dvoch zápasoch získal 4 body (2+2). Aj vďaka nemu Poprad dokázal otočiť duel a zdolať Michalovce.



"Myslím si, že sme boli celý zápas lepší, no bolo to o prvom góle. Boli sme blízko, keďže však sebavedomie hráčov v koncovke nie je na takej úrovni, akú by sme chceli, prehrávali sme 0:2. Kľúčové bolo, že sme úplne zmenili presilovku 5 na 3 a po druhej tretine sme si pozreli video. Vymenili sme hráčov a po góle na 3:2 bolo vidieť, že tento duel už nestratíme. Vážime si to po štyroch prehrách. V piatom sme mali síce manko 0:2, ale podarilo sa nám to otočiť na 5:2. Svedčí to o sile tímu. Táto organizácia dva roky hľadá víťaznú mentalitu a taký duel nám k tomu môže pomôcť. Spolu s realizačným tímom sme tu práve preto a našli sme správnych hráčov. Veľmi nám pomohli diváci a verím, že to tak bude pokračovať. Ak bude tím kompletný, môžeme sa vrátiť na víťaznú vlnu. Síce to je dnes len jeden zápas, no dôležitý pre organizáciu a sebavedomie hráčov. Zdolali sme kvalitného súpera, ktorý hral minulý rok v semifinále," zhodnotil duel český kouč Popradu.



Michalovce síce v úvode sezóny deklasovali Slovan na ich ľade 8:2, no v ďalších siedmich dueloch, sa tešili z triumfu len dvakrát. Po domácej prehre s Banskou Bystricou (0:4) nebodovali ani v Poprade. "Mrzí nás dnešná prehra. Napriek tomu priebehu, keďže súper bol prvú tretinu lepší. My sme namiesto tých vecí, ktoré sme si ukazovali, volili zlé riešenia. Súper bol veľmi akrívny v útočnom pásme a vysoko nás prestrieľali, aj keď to neboli vyložené gólové šance. V druhej sme sa zlepšili, no momentum bolo stále na strane Popradu. Pomohol nám prvý gól, pridali sme ďalší a mali sme tam veci, ktoré sme očakávali od začiatku duelu. Nedisciplinovaným správaním sme však venovali súperovi niekoľko presiloviek a oni otočili celý zápas. Stiahli sme hru na tri formácie, ale nedokázali sme využiť šance. Musím apelovať na hráčov, aby sme nemali toľko vylúčených hráčov. To musí prestať lebo to nie je akceptovateľné," uviedol hosťujúci tréner Peter Kudelka..