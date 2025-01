Návrat Shiffrinovej je nejasný, chce však stihnúť MS

Bratislava 15. januára (TASR) - Návrat americkej lyžiarky Mikaely Shiffrinovej je po zranení v obrovskom slalome v Killingtone koncom novembra stále nejasný. Pre agentúru APA to uviedla jej hovorkyňa. Situáciu s 99-násobnou víťazkou pretekov Svetového pohára prehodnocujú každý deň.



Po utorkových pretekoch v slalome vo Flachau sa k jej návratu vyjadril aj šéf firmy Atomic. "Cieľ je, aby štartovala na majstrovstvách sveta v Saalbachu," uviedol Christian Höflehner. Dodal, že Shiffrinová robí rôzne cviky na svahoch: "Zatiaľ však netrénuje na preteky."



Päťnásobná držiteľka veľkého krištáľového glóbusu spadla vo svojich domácich pretekoch na ceste za 100. víťazstvom v prestížnom seriáli. Utrpela bodnú ranu do brucha a poškodenie svalov v oblasti panvy, pravdepodobne od lyžiarskej palice. Keďže rekonvalescencia spočiatku neprebiehala podľa predstáv, musela 29-ročná lyžiarka v polovici decembra podstúpiť ďalšiu operáciu. "S týmto zranením je ťažké niečo predpovedať, pretože s ním máme málo skúseností. Ale samozrejme veríme, že to na MS vyjde," uzavrel Höflehner.



Od januárového zranenia v "obráku" v Jasnej chýba v seriáli aj jej konkurentka Petra Vlhová. Po vážnom zranení kolena a operácii plánovala návrat koncom decembra, po komplikáciách s chrupavkou sa však Slovenka stále venuje rehabilitácii a regenerácii.