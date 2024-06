Návrat Tysona sa odkladá, súboj s Paulom v júli nebude

Los Angeles 1. júna (TASR) - Návrat legendárneho amerického boxera Mikea Tysona do ringu sa odkladá. Dôvodom je zhoršený zdravotný stav bývalého šampióna v ťažkej váhe, ktorý nie je schopný sa počas najbližších týždňov adekvátne pripravovať.



Tysonov duel s influencerom Jakeom Paulom sa mal uskutočniť 20. júla v Texase, organizátori ho však museli odložiť. Päťdesiatsedemročnému Američanovi totiž prišlo náhle nevoľno počas letu z Miami do Los Angeles. Priamo na palube lietadla potreboval lekárske ošetrenie. Tyson sa sťažoval na nevoľnosť a závraty, informovala agentúra AP.



Výsledky prvotných vyšetrení nedopadli zle, Tyson však v najbližšom období nebude môcť trénovať. Gastroenterológ Lawrence Kosinski totiž neskôr odhalil, že za nevoľnosťou a závratmi bol zrejme žalúdočný vred. "Ak je to vred, musíte to rešpektovať. Nedajú sa s ním absolvovať intenzívne tréningy," prezradil Kosinski v rozhovore pre USA Today. Ak by Tyson pokračoval v tréningu, mohli by následky nezahojeného vredu viesť až k akútnej operácii. Preto mu odporučili zdravotnú prestávku, ktorá môže trvať štyri až šesť týždňov.



"Odporúča sa mu v najbližších týždňoch len ľahký tréning. Mike aj Jake súhlasili, že toto je jediný férový spôsob, aby mali obaja športovci rovnaký čas pripraviť sa na dôležitý zápas a boli schopní súťažiť na najvyššej úrovni," uviedli organizátori vo svojom vyhlásení.



Jeden z najlepších boxerov histórie verí v skorý návrat do plného tréningu. "Bohužiaľ, môj lekár mi odporučil, aby som si na chvíľu oddýchol a zotavil sa. Moje telo je celkovo v lepšej kondícii, než bolo v 90-tych rokoch. Čoskoro sa vrátim k svojmu tréningovému plánu," vyhlásil Tyson, ktorý verí, že sa boxerský svet generačného súboja v blízkom čase dočká. Youtuberovi vyslal jasný odkaz: "Jake, možno ti to dalo nejaký čas k dobru, ale nakoniec ťa aj tak zdolám."