Navrátilová kritizuje Australian Open za zákaz podpory Šuaj Pcheng

Melbourne 24. januára (TASR) - Bývalá tenistka Martina Navrátilová skritizovala organizátorov grandslamového Australian Open za to, že zakázali fanúšikom nosiť tričká vyjadrujúce podporu čínskej hráčke Šuaj Pcheng. Postup Austrálčanov označila za zbabelý.



Svetová tenisová komunita sa o osud Šuaj Pcheng zaujímala od novembra, keď presiakli informácie, že sa stala obeťou sexuálneho napadnutia čínskym politikom. WTA niekoľkokrát vyjadrila obavy o jej bezpečnosť a dokonca pozastavila konanie turnajov v krajine. Hráčka označila všetko za nedorozumenie.



Na turnaji v Melbourne ochranka a polícia zabránili niekoľkým fanúšikom v nosení tričiek s nápisom "Kde je Šuaj Pcheng?". Organizátori to zdôvodnili, že išlo o politický slogan, ktorý je zakázaný. "Podľa mňa je to veľmi zbabelé. Nešlo o politický slogan, týka sa to ľudských práv. Je to zle. Austrálsky zväz to jednoducho vzdal a nechá si od Číňanov diktovať, čo si na svojom grandslame môžu robiť," citovala agentúra DPA 18-násobnú grandslamovú šampiónku z rozhovoru pre Tennis Channel.