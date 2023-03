Navrátilová opäť zdolala rakovinu: Podľa lekárov som už zdravá

New York 21. marca (TASR) - Tenisová legenda Martina Navrátilová sa vyliečila z nádorového ochorenia. Uviedla to v rozhovore pre televíznu stanicu Talk TV. Víťazke 18 grandslamových turnajov vo dvojhre diagnostikovali v decembri minulého roka ranné štádium rakoviny prsníka a hrtana.



"Bolo to v prvom decembrovom týždni a ja som si pomyslela: dočkám sa ešte týchto Vianoc, ale možno už nie tých ďalších," povedala Navrátilová. Lekári ju však už vtedy informovali, že rakovina v tejto fáze je dobre liečiteľná a bývalá tenistka má až 95-percentnú šancu na uzdravenie. "Podľa ich názoru som už zdravá," uviedla teraz rodáčka z Prahy s americkým občianstvom, ktorú ešte čaká preventívne ožarovanie pravého prsníka.



Navrátilová zdolala ochorenie už druhýkrát - v roku 2010 lekári zistili, že má neinvazívnu rakovinu prsníka, z ktorej sa rovnako vyliečila. V kariére získala spolu 59 grandslamových titulov vo dvojhre i vo štvorhre.