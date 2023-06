Navrátilová potvrdila, že sa vyliečila z rakoviny: Ďakujem lekárom

New York 20. júna (TASR) - Bývalá svetová tenisová jednotka Martina Navrátilová vyhlásila, že nemá už žiadne príznaky rakoviny. Členka tenisovej Siene slávy na sociálnej sieti uviedla, že absolvovala testy v nemocnici v New Yorku, ktoré potvrdili, že sa vyliečila z nádorového ochorenia.



"Ďakujem všetkým lekárom, sestričkám a špecialistom. Cítim obrovskú úľavu," napísala 66-ročná Navrátilová na sociálnej sieti. Víťazke 18 grandslamových turnajov vo dvojhre diagnostikovali v decembri minulého roka ranné štádium rakoviny prsníka a hrtana, následne začala s liečbou. Lekári ju už vtedy informovali, že rakovina v tejto fáze je dobre liečiteľná a bývalá tenistka má až 95-percentnú šancu na uzdravenie. Už v marci pre televíznu stanicu Talk TV uviedla, že sa vyliečila, čo potvrdili teraz aj testy.



Navrátilová zdolala ochorenie už druhýkrát. V roku 2010 lekári zistili, že má neinvazívnu rakovinu prsníka, z ktorej sa rovnako vyliečila.



Pražská rodáčka emigrovala v roku 1975 z Československa do USA a v roku 1981 sa stala americkou občiankou. Počas kariéry získala celkovo 59 grandslamových titulov vo dvojhre i štvorhre.