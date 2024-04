Nazar skóroval v premiére v NHL, Šarangovič vytvoril bieloruský rekord

New York 15. apríla (TASR) - Americký hokejista Frank Nazar zažil v noci na pondelok vydarenú premiéru v NHL, keď skóroval hneď vo svojom prvom zápase v drese Chicaga. Dvadsaťročný útočník otvoril skóre duelu, v ktorom jeho Blackhawks prehrali s Carolinou 2:4. Jegor Šarangovič sa podieľal jedným presným zásahom na víťazstve Calgary nad Arizonou 6:5 a s 59 bodmi v sezóne vytvoril nový bieloruský rekord.



Nazar, ktorý po konci ročníka na Michiganskej univerzite (NCAA) podpísal v sobotu s "jastrabmi" trojročný nováčikovský kontrakt, premenil na gól hneď svoju prvú strelu na bránku. Seth Jones ho v 11. minúte vysunul do úniku a mladík chladnokrvne prekonal Pjotra Kočetkova v bránke Hurricanes. "Bola to pekná akcia na modrej čiare. Podarilo sa mi dostať do brejku a vystrelil som tam, kde som zbadal voľný priestor," tešil sa Nazar, ktorého Blackhawks draftovali pred dvoma rokmi v 1. kole z 13. miesta. "Kto by nebol nervózny v prvom zápase? Bolo príjemné dať gól hneď v úvode, tým som sa upokojil a hral potom trochu viac sústredene. Chalani mi skutočne pomohli, správali sa ku mne milo a privítali ma. Bolo to naozaj skvelé," citoval oficiálny webový portál profiligy talentovaného centra, ktorého pochválil aj tréner Luke Richardson: "Frank hral výborne, páčil sa mi jeho výkon. Som rád, ako sa mu darilo, už pred gólom mal veľkú šancu v presilovke, no súper ho zablokoval hokejkou."



Nazar sa stal vo veku 20 rokov a 91 dní štvrtým najmladším hráčom v histórii Chicaga, ktorý skóroval vo svojom debute v NHL. V mladšom veku sa to podarilo iba Eddiemu Olczykovi v októbri 1984 (18 rokov, 56 dní), Jonathanovi Toewsovi v októbri 2007 (19 rokov, 164 dní) a Kenovi Solheimovi v decembri 1980 (19 rokov, 258 dní).



Dvoma presnými zásahmi strhol víťazstvo na stranu Caroliny Seth Jarvis, ktorý svoje tohtosezónne konto navýšil na 67 bodov (33+34). V celej klubovej histórii je tretí najlepší strelec v jednej sezóne vo veku 22 rokov a mladšom po Ericovi Staalovi (45 gólov v ročníku 2005/06) a Sebastianovi Ahovi (38 v 2019/20). Jarvis dal svoj 12. a 13. presilovkový gól v sezóne, čím vyrovnal klubový zápis Aha (13 v sezóne 2021/22) medzi aktívnymi hráčmi.



Obhajca titulu Vegas zdolal Colorado 4:3 po predĺžení, hoci ešte na začiatku tretej tretiny prehrával 0:3. Bol to už 26. zápas v prebiehajúcej sezóne, v ktorom jeden tím zaostával o tri góly a dokázal stav otočiť. Viackrát sa to v histórii NHL stalo len v ročníku 1989/90 – 30-krát.



William Karlsson riadil obrat "zlatých rytierov" dvoma gólmi a dostal sa už druhýkrát v profiligovej kariére cez 30-gólovú hranicu v sezóne. Po Jonathanovi Marchessaultovi je druhý hráč Golden Knights s viac ako jednou 30-gólovou sezónou. V drese Avalanche získal Nathan MacKinnon "iba" jednu asistenciu a nedokázal tak viac skresať manko na lídra ligovej produktivity Nikitu Kučerova z Tampy Bay. Pred koncom základnej časti zaostáva za ruským krídelníkom o tri body. Kučerov tak má Art Ross Trophy na dosah. Colorado odohrá do konca ZČ už len jeden zápas, kým Tampa ešte dva.



Jegor Šarangovič si pripísal 59. bod v sezóne, v ktorej nazbieral dokopy 31 gólov a 28 asistencií. Toľko bodov v jednom ročníku doteraz nenazbieral žiaden bieloruský hráč. Útočník Flames sa v národných štatistikách osamostatnil od Michaila Grabovského, ktorý v sezóne 2010/11 zaznamenal v drese Toronta 58 bodov (29+29).



Parádny vstup do NHL prežíva Josh Doan. Mladý útočník Arizony a syn legendy Coyotes Shanea Doana skóroval aj v nočnom zápase proti Calgary a v úvodných deviatich zápasoch v profilige nazbieral deväť bodov (5+4).