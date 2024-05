Názov Utahu v NHL určí hlasovanie fanúšikov, na výber je 20 možností

New York 9. mája (TASR) - Názov nového hokejového klubu z Utahu v zámorskej NHL vyberú fanúšikovia v hlasovaní. Presťahovaná organizácia Arizony Coyotes ponesie jeden z dvadsiatky vybraných názvov od sezóny 2025/26.



Majiteľ Ryan Smith uviedol pre AP, že tím bude mať názov začínajúci štátom Utah. V úvodnej sezóne budú dresy s názvom štátu, pričom názov, logo a farby budú mať premiéru v sezóne 2025/26. "Tím NHL v Utahu je prínosom pre komunitu a my sa chceme uistiť, že komunita bude mať možnosť vyjadriť sa k jeho názvu. Je vhodné, aby naši fanúšikovia dostali vzácnu príležitosť pomôcť pomenovať tím, ktorému budú fandiť," uviedol Smith.



Na výber sú nasledujúce možnosti: Frost, Ice, Powder, Mountaineers, Freeze, Mammoth, Black Diamonds, Blast, Caribou, Blizzard, Swarm, Hive, Outlaws, Yeti, Squall, Fury, Glaciers, Canyons, Venom a HC.



Klub sa oficiálne presťahoval do Salt Lake City, metropoly Utahu. Rada guvernérov NHL vo štvrtok jednomyseľne schválila jeho predaj za 1,2 miliardy USD. Novými majiteľmi organizácie sú Ryan a Ashley Smithovci.