NBA: 82-ročného muža zatkli za obchod s falošnými kartičkami Jordana

New York 9. marca (TASR) - Policajti zatkli 82-ročného Američana Maya Gilberta McNeila za obchodovanie s falošnými zberateľskými kartičkami hviezdneho basketbalistu NBA Michaela Jordana. Podľa prokuratúry podvodmi zarobil v uplynulých štyroch rokoch viac ako 800.000 amerických dolárov.



Senior údajne začal s kriminálnou činnosťou v roku 2015 a jednému zberateľovi mal predať falošnú kartičku za 4500 USD. "McNeil obral zberateľov športových suvenírov dokopy o viac ako 800.000 dolárov. Úmyselne skreslil pravosť zberateľských kartičiek, ktoré predával. V skutočnosti boli sfalšované," uviedol Michael Driscoll, zástupca riaditeľa kancelárie FBI v New Yorku.



McNeila v stredu vypočúvali na okresnom súde v Colorade a v blízkej dobe sa má postaviť aj pred federálny súd v New Yorku. Podľa informácií agentúry AP v tejto chvíli nie je jasné, či ho zastupuje právnik. Na hovor do jeho domu v Denveri nikto neodpovedal.