NBA a FIBA chcú založiť novú profesionálnu ligu v Európe

New York 27. marca (TASR) - Vedenie NBA sa spoločne s Medzinárodnou basketbalovou federáciou (FIBA) pohráva s myšlienkou založiť profesionálnu ligu v Európe. Vo štvrtok to oznámil komisár zámorskej súťaže Adam Silver.



Podľa Silvera došlo po zdĺhavých diskusiách ohľadom novej súťaže k pokroku. „O potenciálnych príležitostiach v Európe sme diskutovali doslova desaťročia. Teraz však máme pocit, že je čas posunúť sa. Sme pripravení ísť do ďalšej fázy a tou je preskúmať potenciálnu ligu v Európe s FIBA ako naším partnerom,“ citovala Američana agentúra AP.



Založenie novej súťaže bolo ústrednou témou dvojdňového zasadnutia Rady guvernérov, ktoré sa skončilo vo štvrtok. Zúčastnil sa na ňom aj generálny sekretár FIBA Andreas Zagklis. „Vzhľadom na najúspešnejšie majstrovstvá sveta aj olympiádu v histórii sme tiež presvedčení, že je ten správny čas urobiť ďalší krok pre klubový basketbal,“ uviedol grécky funkcionár. Ústredná rada FIBA podľa neho partnerstvo s NBA a založenie novej ligy jednomyseľne schvaľuje.