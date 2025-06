NBA: Adams predĺžil zmluvu s Houstonom o tri roky

Houston 15. júna (TASR) - Novozélandský pivot Steven Adams bude aj naďalej pôsobiť v basketbalovej NBA v tíme Houston Rockets. So svojím zamestnávateľom podpísal nový kontrakt na tri roky v hodnote 39 miliónov dolárov.



Tridsaťjedenročný Adams pomohol Houstonu k prvej účasti v play off od roku 2020. V mladom kolektíve plnil aj úlohu veterána a lídra v kabíne. Houston obsadil v základnej časti 2. miesto v Západnej konferencii, no v 1. kole vyraďovačky nestačil na Golden State Warriors 3:4 na zápasy. Informoval server ESPN.