NBA: Adams z Memphisu podstúpi operáciu kolena, vynechá celú sezónu

Los Angeles 22. októbra (TASR) - Novozélandský basketbalista Steven Adams z Memphisu Grizzlies podstúpi operáciu kolena. Tridsaťročný pivot tak vynechá celú nadchádzajúcu sezónu v NBA.



"Steven Adams bude musieť podstúpiť operáciu skríženého väzu. Žiaľ, všetky pokusy o rekonvalescenciu bez operácie nedopadli úspešne. Očakávame, že sa úplne zostaví pred sezónou 2024/2025," citovala z vyhlásenia klubu agentúra AFP.



Adams prišiel do tímu po výmene z New Orleans v roku 2021. V minulej sezóne nastúpil na 42 stretnutí a zaznamenal v priemere 8,6 bodu na zápas.



Memphis sa bude musieť v stredajšom úvodnom stretnutí novej sezóny NBA proti New Orleans zaobísť aj bez Ja Moranta, ktorý dostal 25-zápasový dištanc. Americký rozohrávač obdržal trest za video, na ktorom máva ručnou strelnou zbraňou.