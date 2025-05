Adelman bude naďalej viesť Denver, Kroenke: S touto skupinou rástol

Denver 23. mája (TASR) - David Adelman bude pokračovať vo funkcii hlavného trénera Denveru Nuggets aj v budúcej sezóne. Vedenie klubu tak rozhodlo po tom, ako tím doviedol do konferenčného semifinále v basketbalovej NBA.



Adelman v apríli dočasne nahradil Michaela Maloneho, s ktorým Denver ukončil spoluprácu. Pod jeho vedením Nuggets vyhrali zostávajúce tri stretnutia základnej časti, v osemfinále Západnej konferencie zdolali Los Angeles Clippers a v semifinále podľahli najlepšiemu tímu základnej časti Oklahome City Thunder po sérii siedmich zápasov. „Som veľmi hrdý na to, ako sa skupina scelila za veľmi ťažkých okolností. S hrdosťou môžem povedať, že sme zo sezóny vyťažili o niečo viac, ako sa to zdalo byť pred šiestimi týždňami,“ uviedol generálny manažér klubu Josh Kroenke.



Štyridsaťštyriročný Adelman, ktorý predtým osem rokov pôsobil ako asistent trénera, síce nemal dostatok času na to, aby v tíme urobil veľa zmien, no podľa Kroenkeho si pozíciu hlavného kouča zaslúži. „Súčasťou idey niečo zmeniť bolo aj dať Davidovi šancu. S touto skupinou rástol a rozumie ich hráčskym sklonom. Verím, že rovnako dôležité je teraz aj to, že ich pozná po ľudskej stránke. Keď som premýšľal o tom, že by som priviedol niekoho zvonku, uvedomil som si súdržnosť vzťahov na ľudskej rovine. To je veľký faktor v súvislosti s tým, kam sa chceme uberať,“ dodal Kroenke podľa AP.