Al Horford má koronavírus, vynechá dva prípravné zápasy Bostonu

Boston 13. októbra (TASR) – Pivot Al Horford mal pozitívny test na Covid-19, ktorý mu neumožnil odcestovať s výpravou Bostonu Celtics na dvojzápasový trip na Floridu v rámci prípravy na nový ročník basketbalovej NBA. Celtics sa predstavia na palubovkách Orlanda a Miami.



Horford je po Jaylenovi Brownovi druhý hráč Bostonu, ktorý mal pozitívny test. Nastúpil do izolácie a dúfa, že stihne štart novej sezóny, do ktorej vstúpia Celtics v noci na 21. októbra SELČ zápasom proti New York Knicks.