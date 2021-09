Aldridge bude opäť hrať, dohodol sa s Nets

New York 6. septembra (TASR) – Americký basketbalista LaMarcus Aldridge bude v nasledujúcej sezóne opäť hrať v tíme NBA Brooklyn Nets. Tridsaťšesťročný pivot sa dohodol na jednoročnej zmluve na 2,6 milióna dolárov.



Sedemnásobný účastník Zápasu hviezd v minulom ročníku nečakane ohlásil koniec kariéry v priebehu základnej časti pre problémy so srdcom. Po sérii lekárskych vyšetrení však dostal súhlas na návrat a môže tak nastúpiť do svojej šestnástej sezóny v súťaži. Správu priniesol server ESPN.