NBA: Aldridge podstúpil operáciu ramena, v tejto sezóne dohral

New York 9. júna (TASR) - Americký basketbalista LaMarcus Aldridge absolvoval operáciu pravého ramena a vynechá zvyšok sezóny v zámorskej NBA. Sedemnásobný účastník All Star zápasu tak nepomôže San Antoniu po reštarte súťaže. Spurs sú jedným z 22 tímov, ktoré dohrajú ročník v areáli Disney World v Orlande na Floride. Základná časť by mala pokračovať od 31. júla, finále play off by malo vyvrcholiť najneskôr 12. októbra.



Aldridge utrpel zranenie ramena ešte 21. februára v zápase proti Utahu. Keďže doterajšia konzervatívna liečba nepomohla, podstúpil 24. apríla operáciu. Tridsaťštyriročný basketbalista mal v tomto ročníku priemery 18,9 bodu a 7,4 doskoku na zápas. Informáciu priniesla agentúra AP.