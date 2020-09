NBA: Antetokounmpo by sa mal stať najužitočnejším hráčom sezóny

New York 18. septembra (TASR) - Basketbalista Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo by sa mal stať po druhý raz za sebou najužitočnejším hráčom NBA. V piatok to uviedla agentúra AP s odvolaním sa na anonymný zdroj. Liga zverejní držiteľa trofeje až v noci na sobotu.



Dvadsaťpäťročný Antetokounmpo by sa mal stať iba tretím hráčom v histórii ligy, ktorý v tej istej sezóne vyhral trofej pre najlepšieho defenzívneho hráča i pre najužitočnejšieho hráča. Pripojil by sa k Michaelovi Jordanovi a Hakeemovi Olajuwonovi.