NBA: Antetokounmpo je už druhý najlepší strelec v histórii Milwaukee

NBA - sumáre:



NEW YORK KNICKS - TORONTO RAPTORS 120:103 (30:26, 34:33, 24:24, 32:20)



Najviac bodov: Randle 31 (10 doskokov), Barrett 25 (12 doskokov), Rose 19 - Anunoby a VanVleet (11 asistencií) po 27, Siakam 26, 1981 divákov







MILWAUKEE BUCKS - PHILADELPHIA 76ERS 132:94 (26:17, 24:23, 36:23, 46:31)



Najviac bodov: Antetokounmpo 24 (14 doskokov), Portis 17, Forbes a Nwora po 13 - Maxey a Milton po 15, Seth Curry 13, 3280 divákov







INDIANA PACERS - DETROIT PISTONS 115:109 (35:25, 23:36, 26:21, 31:27)



Najviac bodov: Brogdon 26, LeVert 25, Sumner 22 - Grant 25, Plumlee 17 (21 doskokov), Stewart 13, bez divákov







MIAMI HEAT - CHICAGO BULLS 106:101 (33:18, 28:23, 19:22, 26:38)



Najviac bodov: Robinson 23, Nunn 22, Adebayo (10 asistencií) a Butler po 20 - C. White 31, Vučevič 26 (14 doskokov), Markkananen, Theis a Valentine po 9, bez divákov







NEW ORLEANS PELICANS - SAN ANTONIO SPURS 108:110 (24:31, 28:30, 32:24, 24:25)



Najviac bodov: Williamson 33 (14 doskokov), Ball a Ingram po 24 - DeRozan 32, D. White 22, Johnson 14, 3700 divákov







DALLAS MAVERICKS - LOS ANGELES LAKERS 108:93 (23:26, 23:32, 33:21, 29:14)



Najviac bodov: Powell 25, Finney-Smith 21, Dončič 18 (13 asistencií) - McLemore 20, Davis 17, Schröder 16 (10 asistencií), 4561 divákov







UTAH JAZZ - MINNESOTA TIMBERWOLVES 96:101 (40:26, 18:26, 16:30, 22:19)



Najviac bodov: Bogdanovič 30, Conley 18, Clarkson 15 - Towns 24 (12 doskokov), Edwards a Russell po 23, bez divákov







DENVER NUGGETS - HOUSTON ROCKETS 129:116 (36:26, 36:24, 30:32, 27:34)



Najviac bodov: Porter 39, Jokič 24 (12 asistencií), Dozier 23 - Wilson 25, Lamb a Olynyk (11 asistencií) po 21, 4035 divákov

New York 25. apríla (TASR) - Basketbalisti Milwaukee deklasovali v domácom šlágri NBA Philadelphiu 132:94. Súperovi uštedrili najhoršiu prehru v sezóne a figurujú za ním na treťom mieste Východnej konferencie. Jannis Antetokounmpo v drese Bucks nastrieľal 24 bodov, pridal 14 doskokov a 7 asistencií.Dvadsaťšesťročný Grék sa už vo svojej ôsmej sezóne v NBA stal druhým najlepším strelcom v histórii klubu. Na konte má 12.023 bodov a v rebríčku prekonal Glenna Robinsona. Najviac bodov v dejinách Milwaukee dal v rokoch 1969 až 1975 Kareem Abdul-Jabbar. Vo farbách Bucks nastrieľal 14.211 z 38.387 bodov, ktorými vedie historické poradie celej súťaže.povedal Antetokounmpo pre portál ESPN.